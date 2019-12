Calciomercato Milan, la scelta di Ibrahimovic: ore calde

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Ore calde per il trasferimento di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'attaccante svedese continua ad essere il nome in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Dopo il pesante ko contro l'Atalanta, Maldini, Boban e Massara hanno premuto il tasto sull'acceleratore per cercare di chiudere una trattativa, nata diverse settimane fa.

Il Milan vuole dare una svolta ad una stagione disastrosa, cercando di regalare un sorriso ai propri tifosi.

Le parti sono in continuo contatto per provare a trovare la quadratura del cerchio definitiva: l'obiettivo è mettere a disposizione diIbra fin da subito, al ritorno dalle vacanze.

Serve una scossa all'ambiente e Zlatan è l'unico che può davvero darla: a Casa Milan non hanno alcun dubbio e proprio per questo tutte le alternative al campione svedese sono al momento tenute in stand-by. L'offerta messa sul tavolo dello svedese non è sostanzialmente cambiata: contratto di sei mesi con possibile rinnovo di un ulteriore anno legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

