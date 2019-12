Calciomercato, rivoluzione cinese: tetto agli stipendi stranieri

CALCIOMERCATO CINA STRANIERI / Anno nuovo, vita nuova.

Il calcio cinese potrebbe non essere più la meta d'orata dei calciatori: dal 2020 - ha annunciato la Federcalcio - uno straniero non potrà guadagnare più di(esclusi bonus). I non cinesi in campo, inoltre, non potranno essere più di 4. Un cambio nel regolamento importante che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato europeo.