SERIE A PAQUETA LEONARDO PSG / Il Psg è pronto ad investire con forza sul mercato. I francesi - come raccontato nei giorni scorsi - hanno messo nel mirino Paqueta: Leonardo è intenzionato a puntare sul calciatore che l'anno scorso portò dal Brasile a Milanello. Per strapparlo ai rossoneri servono ben 35 milioni di euro. Il giovane calciatore però non è l'unico 'italiano' ad essere finito nel mirino dei francesi, che vogliono tornare a pescare in Serie A.

Come riporta 'Le10Sport', il Psg è pronto a cambiare volto al suo centrocampo: Draxler e Gueye potrebbero lasciare Parigi per volare a Londra.

Su entrambi i calciatori ci sarebbe l'interesse deldi Lampard.

I sostituti, come detto, potrebbero arrivare dall'Italia. Leonardo, oltre, a Paqueta ha messo nel mirino anche Allan e Tonali. L'avventura del brasiliano al Napoli sembra davvero giunta al capolinea e di fronte ad un'offerta importante potrebbe lasciare la maglia azzurra. Per l'italiano, invece, bisognerà aspettare certamente l'estate: l'obiettivo è quello di salvare il Brescia prima di intraprendere una nuova avventura. Per entrambi i calciatori il Psg dovrà fare i conti con la concorrenza di Inter e Juventus.

