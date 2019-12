Calciomercato Milan, che concorrenza per Todibo!

MILAN TODIBO CONCORRENZA / Jean-Clair Todibo è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare il pacchetto arretrato. Il centrale del Barcellona è il prescelto della società rossonera dopo il ko di Duarte, che sarà costretto a star fuori per circa tre mesi.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti diretti tra le società ma portarlo in Italia non sarà facile.

Todibo piace davvero parecchio in giro per l'Europa: i rossoneri non sono l'unica squadra sulle sue tracce. Come riporta 'MundoDeportivo' è pronta una battaglia totale per il giovane calciatore, che è un obiettivo anche di Monaco, Everton, Benfica, Bayer Leverkusen e Southampton. La prima settimana di gennaio dovrebbe essere quella chiave per conoscere il futuro di Todibo.

