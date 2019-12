INTER NAPOLI LLORENTE POLITANO AMRABAT/ 'Sky Sport' nella giornata di oggi ha fatto il punto sul calciomercato di due big che stanno vivendo momenti differenti come Inter e Napoli.

I nerazzurri sono attualmente primi nel campionato di Serie A, a pari punti con la Juventus di Mauriziomentre i secondi hanno già vissuto un cambio di guida tecnica con Gennaroche ha preso il posto di Carlo: Intanto le due società, nella sessione invernale di calciomercato, stanno preparando lo scambio fra Matteo Politano e Fernando Llorente , per completare le due rose. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Ma Inter e Napoli, dopo il possibile affare, sono pronte a darsi duello per Amrabat, centrocampista del Verona in crescita in questo girone d'andata di campionato, il cui agente è stato intervistato ai microfoni di Calciomercato.it