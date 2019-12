CALCIOMERCATO JUVENTUS DANI OLMO DINAMO ZAGABRIA/ Intervistato ai microfoni di Jugones, Dani Olmo, centrocampista in rampa di lancio di proprietà della Dinamo Zagabria, ha parlato del suo futuro nelle prossime sessioni di calciomercato: "La scorsa estate era un momento perfetto per dare una svolta. Alla fine ero ugualmente felice perché avrei potuto giocare la Champions League, ma credo che ora il mio ciclo in Croazia sia terminato e sono pronto a fare il passo successivo nella mia carriera".

Già a novembre Calciomercato.it vi aveva anticipato la volontà di Olmo di lasciare la Dinamo a gennaio, mentre nelle ultime settimane vi ha parlato dei contatti sempre più intensi dell'Atletico Madrid per il giocatore spagnolo, da tempo accostato al Milan e di recente alla Juventus di Maurizio Sarri.

