JUVENTUS MANDZUKIC AL DUHAIL / Dopo quattro stagioni e mezzo è terminato il matrimonio con la Juventus di Mario Mandzukic. Un idillio che ha portato il croato a nove trofei complessivi con la 'Vecchia Signora', tra cui quattro scudetti. Per il nuovo attaccante dell'Al Duhail anche una finale di Champions League persa a Berlino nel 2017 contro il Real Madrid, dove non bastò uno spettacolare gol in rovesciata per il momentaneo 1-1 della squadra di Allegri. 162 presenze compressive, con 44 reti e 18 assist a referto nella sua parentesi italiana.

Mandzukic è stato un alfiere fondamentale per il tecnico toscano, grazie alle sue doti da 'Guerriero' come veniva ribattezzato dai tifosi e al suo eclettismo in campo.

Negli ultimi mesi il feeling con la Juventus si era però rotto, con il classe '86 finito ai margini del progetto e del nuovo corso bianconero targato. Emergono alcuni dettagli dell'operazione che ha portato Mandzukic in Qatar: l'attaccante, prima di firmare con l'Al Duhail, ha interotto il contratto con la Juve in scadenza nel giugno 2021, accasandosi nella sua nuova squadra a parametro zero. Trasferimento a titolo gratuito, ma con la società campione d'Italia che risparmierà sull'ingaggio del giocatore, che nei prossimi mesi a Torino avrebbe dovuto incassare altridi euro netti.

