Diego Forlán ha appena iniziato la sua avventura da allenatore: guiderà il Peñarol, squadra uruguaiana in cui è cresciuto. 'El Cacha', nella sua lunga carriera da professionista (687 presenze, 268 gol) ha vissuto solo una stagione nel calcio italiano, quella 2011/12 con la maglia dell'Inter. Ai microfoni di Calciomercato.it, l'ex attaccante analizza il momento dei nerazzurri ed ammette che, in fondo, qualche anno in più nel calcio tricolore non gli sarebbe dispiaciuto...

Diego, che ricordo ha della sua avventura in Serie A?

"Un ricordo bellissimo, l’Italia è un paese stupendo e la Serie A una dei migliori campionati al mondo. Purtroppo, non ho potuto giocarci quanto avrei voluto".

Quindi, la sua voglia era quella di militare ancora nel nostro calcio?

"Sì, mi sarebbe piaciuto, ma capii che dovevo cogliere una nuova opportunità in Brasile, all’Internacional, e fu una mia decisione andarci. Lì conobbi la donna che oggi è mia moglie…".

Calciomercato, Forlan svela: "Oltre l'Inter mi cercarono altre squadre italiane"

Oltre l’Inter, l’ha mai cercata qualche altra squadra italiana?

"Qualche indiscrezione c’è stata e, sì, anche qualche contatto con diverse squadre. Ma un’offerta concreta, alla fine, non è mai arrivata".

Le piace l’Inter di Antonio Conte?

"Certo. È una squadra solida, ben organizzata difensivamente.

Segue lo stile del suo allenatore".

Può davvero vincere lo scudetto?

"Per me ha dimostrato che è un serio candidato a lottare per il titolo con la Juventus".

Inter, Forlan: "Lautaro erede di Luis Suarez? Lo dirà il tempo..."

La difesa nerazzurra, quest’anno, si è rinforzata col suo connazionale Godin.

"Ottimo colpo, vedo che continua ad avere un ottimo rendimento, simile a quando vestiva la maglia dell’Atletico Madrid".

… E sta trovando spazio anche Vecino.

"Mi piace, anche lui gioca a un ottimo livello e spesso riesce anche a far gol".

Lautaro Martinez e Lukaku formano una coppia perfetta?

"Sono ottimi attaccanti, con caratteristiche molto diverse tra loro, ma che insieme stanno benissimo. Rappresentano la coppia offensiva ideale per qualsiasi squadra".

Il ‘Toro’ viene definito come il possibile erede di Luis Suarez al Barcellona: è d’accordo?

"Lo dirà il tempo: sono due grandi calciatori, con stili diversi anche in questo caso. Vedremo cosa accadrà…".

