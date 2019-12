CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO KULUSEVSKI / L'Inter continua nel pressing per Dejan Kulusevski. Proseguono i contatti con il Parma per lo svedese, in prestito nella squadra ducale dall'Atalanta. Dopo il summit dei giorni scorsi con il club orobico, che valuta 35-40 milioni di euro il classe 2000, l'Ad Marotta è alla ricerca della mossa vincente per sbloccare la trattativa e liberare a gennaio il giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Oltre a Politano, in fondo nelle gerarchie di Antonio Conte, sul tavolo dell'affare potrebbe rientrare Sebastiano Esposito.

L'Inter potrebbe valutare - ma solo in prestito secco - la cessione del 17enne gioiellino nel caso in cui il Parma si facesse avanti e lo proponesse come contropartita per Kulusevski. I nerazzurri però, per lasciar partire Esposito, avrebbero la necessità di consegnare a Conte un vice-Lukaku, conche in questo senso sono i nomi in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione. Esposito, che sabato con il Genoa ha segnato la sua prima rete in Serie A, presto potrebbe firmare il rinnovo di contratto con la società di Suning

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Esposito incanta: Marotta pronto a blindarlo

Calciomercato Inter, il Napoli tenta la beffa | De Laurentiis su Kulusevski