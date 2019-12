JUVENTUS ISCO CHELSEA / Grandi manovre al Chelsea dopo la decisione del TAS nelle scorse settimane di dimezzare il blocco sul mercato.

I 'Blues' possono tornare ad operare già nella campagna trasferimenti di gennaio, conche è l'obiettivo primario per il club del patron Abramovich. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Oltre al gioiello del Borussia Dortmund, anche Isco è un profilo molto apprezzato da Lampard e dagli scouts del Chelsea come riporta il 'Daily Mirror'. Lo spagnolo è una riserva di lusso nel Real Madrid di Zidane, con i 'Blancos' che di fronte ad un'offerta non inferiore ai 50 milioni di euro non ostacolerebbero la cessione a gennaio del numero 23. Isco in questa stagione ha collezionato soltanto 7 presenze da titolare, non trovando mai la rete. L'addio di Isco, più volte accostato alla Juventus, potrebbe dare il via libera in casa Real per l'assalto ad Eriksen, seguito in Serie A dal'Inter e dai bianconeri.

