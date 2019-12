CALCIOMERCATO JUEVNTUS RUGANI / La Juventus ha salutato ieri Mario Mandzukic dopo quattro stagioni e mezzo. L'attaccante croato, ai margini del progetto dopo l'arrivo in panchina di Sarri, è volato in Qatar accasandosi all'Al Duhail. Quella di Mandzukic rischia però di non essere l'unica cessione dei bianconeri nella finestra di gennaio. Perin e Pjaca dovrebbe presto lasciare in prestito Torino, mentre per Emre Can si lavora ad uno scambio di prestiti con il PSG per Paredes. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Inoltre, dall'Inghilterra filtrano nuove indiscrezioni sul futuro di Daniele Rugani.

Ad un passo dall'addio la scorsa estate e accostato a più riprese di recente al, il centrale classe '94 sarebbe nella lista della spesa delper la sessione invernale. Le 'Foxes' starebbero preparando un'offerta intorno aidi euro per l'ex Empoli come scrive il 'Daily Telegraph'. Per Rugani, invece, sarebbe pronto un contratto da 4 milioni a stagione. Il difensore bianconero, utilizzato con il contagocce da Sarri, in caso di permanenza a Torino rischia il taglio nella lista per la Champions League per la fase ad eliminazione diretta visto il rientro tra febbraio e marzo di

