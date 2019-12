CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Non si arresta il pericolo Premier League per il Napoli sul fronte Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli, nonostante una stagione finora altalenante, rimane nei radar delle big inglesi sul mercato. Soprattutto il Manchester United sarebbe sulle tracce del giocatore, con i 'Red Devils' già da tempi non sospetti interessati al cartellino del numero 26 azzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ma non solo lo United. Come scrive il 'Daily Star' anche Chelsea, Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a dare battaglia per Koulibaly.

Josè, dopo il pressing delle scorse finestre di mercato alla guida del Manchester United, ci riproverebbe stavolta sulla panchina degli 'Spurs'. L’assalto dei top-team inglesi sarebbe programmato già per l'imminente finestra invernale, senza aspettare giugno. Il patron del Napoli De Laurentiis in passato ha rimandato al mittente offerte superiori aidi euro per Koulibaly, attualmente sotto contratto fino al 2023 con gli azzurri.

