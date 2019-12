CALCIOMERCATO JUVENTUS SOLSKJAER POGBA/ Intervenuto in conferenza stampa in vista del boxing day di Premier League, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato anche di Paul Pogba, dato da alcuni rumors per partente nelle prossime sessioni di calciomercato: "Il giocatore è in grado di far tutto, è il miglior centrocampista del mondo. Può giocare in qualsiasi posizione, andare sul lungo o giocare nello stretto.

Speriamo che contro il Newcastle possa giocare dall’inizio, quando è in campo riesce a dare molto alla squadra”. Per le ultime notizie sul calciomercato della Premier League---> clicca qui!

Con queste parole, Ole Gunnar Solskjaer ha in qualche modo 'blindato' Pogba, accostato, soprattutto negli ultimi giorni, ad un possibile ritorno alla Juventus attualmente guidata da Maurizio Sarri.