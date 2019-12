CALCIOMERCATO INTER VIDAL/ Arturo Vidal sarà, o addirittura è già, uno dei grandi tormentoni della sessione di calciomercato invernale che avrà iniziato in forma ufficiale nel mese di gennaio. Il centrocampista cileno, di proprietà del Barcellona, potrebbe essere il rinforzo in mediana per Antonio Conte, allenatore dell'Inter, pronto ad insidiare il trono in Serie A della Juventus di Maurizio Sarri.

Negli ultimi giorni si è parlato di alcune difficoltà nella trattativa, soprattutto legate alle richieste del Barcellona, ma Rodrigo Fuentealba, giornalista de 'La Cuarta', ha parlato così ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Il giocatore non è contento della sua situazione in maglia blaugrana, credo che in questo momento sia più vicino all'Inter. Il Barcellona non ha accettato il suo reclamo, nonostante il 35% dei minuti giocati".