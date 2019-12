CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG MANCHESTER UNITED / La Juventus sogna ancora il ritorno di Paul Pogba. La notizia del giorno è senza dubbio relativa al possibile super scambio tra i bianconeri e il Manchester United, con il campione francese di nuovo a Torino ed Emre Can a 'Old Trafford'. Pogba ha già fatto sapere da tempo di voler lasciare i 'Red Devils', con Paratici che pregusta il colpaccio e lo scippo al Real Madrid, anche se Zidane non ha intenzione di mollare la presa.

Calciomercato Juventus, altro smacco allo United: è Chong il Pogba-bis

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus, svolta Pogba: l'annuncio di Raiola

Quello di Pogba, però, potrebbe non essere l'unico affare dei prossimi mesi sull'asse Torino-Manchester. Come riporta 'The Telegraph', infatti, la Juventus sta osservando molto da vicino Tahith Chong. Lui e Angel Gomes sono i due talenti cresciuti nel settore giovanile che lo United si sta preparando a salutare.

ha ammesso di volerli trattenere, ma i due ragazzi non ne vogliono sapere di restare dopo la scarsa considerazione avuta in questa stagione.

LEGGI ANCHE >>>> Inter, le confessioni di Lukaku: dal dialogo con Pogba ai consigli di Ronaldo

Chong, classe '99 esterno offensivo, è stato impiegato appena 2 volte in Premier e 3 in Europa League: lui, così come Gomes (sul quale il Barcellona ha messo le mani, al netto della concorrenza del Real Madrid) sono in scadenza 2020 e hanno rifiutato il rinnovo. Da gennaio il talentino olandese sarà libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club estero. La Juve è in pole per lui e sogna già il Pogba-bis: il francese, nel 2012, lasciò il Manchester United gratuitamente per firmare con i bianconeri. Il resto è storia, Paratici e Agnelli preparano un altro sgarbo sperando nel bis.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, per de Ligt futuro 'scritto': "Sarà del Barcellona"

Juventus, Mandzukic-Qatar: nuovi problemi, le ultime di CM.IT