CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT DE JONG / Presente in chiaro scuro, futuro 'già scritto' per Matthijs de Ligt: a parlare del difensore della Juventus è il suo ex compagno di squadra all'Ajax Frank de Jong, ora approdato al Barcellona.

E proprio i blaugrana saranno la futura destinazione del centrale olandese, secondo il centrocampista blaugrana: "Ha fatto la scelta giusta - le parole di de Jong al 'De Telegraaf' - e ora sta facendo bene a Torino ma non cambia il fatto che potrà venire altra pochi anni".

Juventus, de Ligt da recuperare: il piano rilancio

Per de Ligt le ultime settimane non sono state certo positive: schierato sempre (o quasi) titolare fino alla gara contro il Bayer Leverkusen, ultima giornata della fase a gironi di Champions League, da allora per l'olandese sono arrivate quattro esclusioni di fila, con Sarri che gli ha sempre preferito Demiral, compreso nella Supercoppa contro la Lazio. Un cambiamento di rotta che ha fatto molto discutere e che ora passerà al vaglio del 2020: nel nuovo anno la Juventus dovrà rilanciare il difensore ex Ajax, per il quale in estate sono stati spesi circa 80 milioni di euro.

