CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Antonio Conte ha scelto da tempo e sotto l'albero vorrebbe trovare un grande centrocampista per alzare il livello qualitativo del reparto e lanciare l'assalto al titolo nella volata finale. Il nome preferito, non è un mistero, è quello di Arturo Vidal. Condottiero della sua Juventus, diventato una seconda scelta al Barcellona, il centrocampista cileno è al centro di un pressing asfissiante da parte dei dirigenti nerazzurri che stanno cercando in ogni modo di far cadere il muro dei blaugrana. Come vi raccontiamo ormai da tempo, il Barcellona non apre alla cessione in prestito di Vidal e, anzi, ha aumentato le richieste per il cartellino.

L'Inter spera di spuntarla a cifre più basse, mentre il calciatore volato in Cile per le vacanze ha messo in standby i discorsi.

Calciomercato Inter, spunta Weigl come alternativa a Vidal

Ausilio e Marotta non possono farsi trovare impreparati. Un rinforzo a centrocampo serve e se non sarà Vidal, bisognerà presto individuare un'alternativa all'altezza su cui virare in tempi rapidi. Un nome caldo è quello di Dejan Kulusevski, sul quale però va registrato anche l'inserimento del Napoli. Sembra in discesa Rodrigo De Paul, mentre dalla Germania spunta un nome nuovo. Secondo quanto riferisce 'Sky' infatti l'Inter starebbe valutando il profilo di Julian Weigl, centrocampista classe '95 del BorussiaDortmund che garantisce il giusto mix di esperienza internazionale e potenziale futuro. In scadenza nel 2021, nei mesi scorsi era stato accostato anche a Roma e Milan. L'Inter c'è e dopo averlo incrociato in Champions League studia l'operazione.

