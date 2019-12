CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI IBRAHIMOVIC MONZA / Si avvicina il momento della verità per Zlatan Ibrahimovic che nei prossimi giorni farà sapere la sua decisione sul futuro: per lo svedese l'ipotesi Milan è tornata ad essere molto concreta, con l'ottimismo rossonero che cresce negli ultimi giorni.

L'ex Los Angeles Galaxy si sarebbe convinto ad accettare la proposta milanista con la società che avrebbe fatto un passo avanti rendendo più 'facile' il raggiungimento degli obiettivi per far scattare l'opzione per prolungare il contratto fino al 2021.

Milan, niente Monza per Ibrahimovic: Galliani spegne il sogno

Non si sbilancia sul futuro rossonero di Ibrahimovic Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed ora dirigente del Monza.

a 'Binario sport', l'AD ha chiuso all'arrivo dello svedese nella formazione di Brocchi, non volendo però commentare la trattativa con la sua ex società: "Il sogno di Ibrahimovic per il Monza è definitivamente svanito: piange il telefono adesso... Non so se andrà al Milan, non voglio commentare le cose che riguardano il club rossonero anche perché non è il momento giusto".

