CALCIOMERCATO FIORENTINA DABO / In stagione non è ancora mai sceso in campo e il suo addio a gennaio appare davvero possibile. Bryan Dabo non è stato affatto considerato da Vincenzo Montella in questa prima parte di stagione, per questo potrebbe lasciare la Fiorentina e la Serie A nella prossima sessione di calciomercato.

Il centrocampista 27 enne potrebbe tornare in Ligue 1 a distanza di un anno dal suo arrivo in Italia.

Calciomercato Fiorentina, Dabo piace in Francia

Spetterà a Beppe Iachini, nuovo tecnico viola, valutare con attenzione il giocatore, ma nel frattempo potrebbero arrivare per Dabo offerte dalla Francia. L'ex Saint-Etienne infatti piace in particolare a due società di Ligue 1. Lo riferisce 'France Football' che sottolinea come Nantes e Brest starebbero pensando di bussare alla porta della Fiorentina, il cui obiettivo sarebbe cedere il nazionale del Burkina Faso a titolo definitivo.

