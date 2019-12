CALCIOMERCATO MILAN TODIBO IBRA / Sarà un gennaio movimentato per il Milan. I rossoneri sono a chiamati ad intervenire con decisione sul mercato per cercare di salvare una stagione fin qui disastrosa. Saranno tanti i calciatori che lasceranno Milanello in questi giorni e molti altri potrebbero arrivare. Maldini, Boban e Massara sognano ancora di riuscire a convincere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese prenderà una decisione a breve: in caso di risposta negativa si virerà su altri profili. Un attaccante a Stefano Pioli serve come il pane. I numeri di Piatek - lontano parente di quello ammirato lo scorso anno - e Leao non lasciano alcun dubbio: per il polacco sono solo quattro i centri, tre dei quali dal dischetto; per il giovane portoghese sola una rete. Davvero troppo poco per pensare di poter competere ad alti livelli. L'Europa è lontana ma bisogna chiudere la stagione dignitosamente, pensando magari a programmare la prossima. Il Milan interverrà sul mercato non solo per una punta centrale ma si cercherà di sistemare anche gli altri reparti.

Milan, aspettando Ibra: ecco le possibili alternative

Ancora per un po' si aspetterà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è davvero di fronte ad un bivio, Milan o ritiro; poi si virerà su altri obiettivi: tra i profili accostati ai rossoneri in questi giorni c'è anche Haaland. Il giovane classe 2000 del Salisburgo è la rivelazione di questa stagione e tutte le grandi del calcio europeo gli hanno messo gli occhi addosso. La clausola di 30 milioni di euro, che lo libera dal suo club, sta ingolosendo davvero tutti. Bisognerà convincere il calciatore ma anche Mino Raiola, che vuole una commissione non da poco. Ad oggi la squadra più vicina ad Haaland è però la Juventus, che ha mossi passi davvero concreti nelle ultime ore.

Niente da fare, invece, per Mandzukic, volato in Qatar; attenzioni quindi puntate anche su Giroud, che potrebbe lasciare subito il Chelsea, per un posto da titolare in vista dei prossimi Europei. L'occasione giusta potrebbe, infine, arrivare dalla Spagna: in casa Real Jovic e Mariano (più il primo) potrebbero rivelarsi delle opportunità da prendere al volo.

Milan, da Todibo a Matic: caccia al rinforzo negli altri reparti

Il Milan interverrà anche in difesa.

Il nome caldo in questo momento è certamente quello di Todibo. Il centrale è balzato in cima alla lista della spesa dopo le difficoltà riscontrate nell'arrivare a, che la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere. Tra il Milan e il Barcellona ci sono stati già i primi contatti diretti ed entro la prima settimana di gennaio arriverà la decisione definitiva del calciatore che piace anche a Monaco e Bayer Leverkusen.

A centrocampo sta prendendo sempre più piede l'idea Matic, che lascerà certamente il Manchester United. Attenzione, però, anche alla pista che porta a Paredes. L'ex Roma ed Empoli potrebbe rientrare in uno scambio con Paqueta. Occhi puntati inoltre su Xhaka, che piace all'Inter e in Germania. Interessano parecchio, infine, anche Castrovilli e Tonali ma il loro prezzo già elevato e l'importante concorrenza rendono impossibile un loro trasferimento in questo momento.

Milan, da Rodriguez a Borini: tutti con le valigie in mano

Non solo mercato in entrata, come detto, ma anche tante uscite. Rodriguez, Borini e Rebic sono i primi che lasceranno Milanello. Il terzino svizzero è finito in panchina dopo l'esplosione di Theo Hernandez. La volontà di non perdere la Nazionale, lo spingerà altrove: in Italia è un obiettivo di Gattuso, che vorrebbe tornare a lavorare con lui, ma è più facile immaginarlo all'estero. Schalke 04 e Borussia Dortmund continuano a seguirlo con interesse ma attenzione alla pista che potrebbe portarlo ad Istanbul e più precisamente al Fenerbahce.

Per Borini, invece, potrebbe esserci la Premier League: piace al Crystal Palace ma se decidesse di abbassarsi l'ingaggio potrebbe restare anche in Italia. Genoa e Torino stanno, infatti, pensando a lui. Per Rebic l'idea è quella di far ritorno a Francoforte.

Possibili addii anche per Kessie, che piace al Wolverhampton e al Napoli, e Paqueta. Leonardo sta spingendo per avere il brasiliano e negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra le parti. Il Milan potrebbe anche decidere di cederlo ma di fronte ad un'offerta di almeno 35 milioni di euro. Difficile, al momento, invece, una partenza di Piatek, intenzionato a riprendersi il Milan nei prossimi mesi. Va monitorata con attenzione, infine, la situazione legata a Caldara. Il centrale potrebbe essere ceduto in prestito per tornare a riassaporare il campo. Per Maldini, Boban e Massara sarà dunque un gennaio caldo, per loro ci sarà davvero tanto da lavorare.

