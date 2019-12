CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA RENNES LETANG / Corteggiato da mezza Europa, Eduardo Camavinga è uno dei nuovi grandi prospetti del calcio francese e mondiale. Titolare con la maglia del Rennes a soli 17 anni, è una delle rivelazioni della Ligue 1 e della società bretone, terza in campionato. Le prestazioni convincenti di Camavinga hanno fatto sì che i principali club europei si interessassero a lui. In Italia il club che più si è mosso con interesse è il Milan, ma la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del ragazzo nato in Angola non manca: dal Barcellona al Bayern Monaco, dal Real Madrid al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, Letang su Camavinga: "Vorremmo restasse"

Il Rennes intanto gongola, perché il prezzo del giocatore continua a lievitare. Intanto il presidente Olivier Letang ha parlato proprio del futuro del giovanissimo centrocampista: "Avere a disposizione un giocatore come lui è rarissimo e vorremmo che restasse con noi per altri dieci anni - ha dichiarato a 'L'Equipe' - Sarà possibile? Non lo so. Mi piacerebbe che continuasse con noi il suo percorso di crescita. Il nostro obiettivo è quello di tenerlo, ma vogliamo fare in modo di rispettare le sue volontà. Ora la cosa più importante è che continui a giocare e a crescere, per il futuro si vedrà".

