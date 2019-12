CALCIOMERCATO BARCELLONA REAL MADRID ATLETICO / In Spagna, dopo mesi di sorprese (come il Granada leader) ed immenso equilibrio, il Barcellona è riuscito a chiudere l’anno in testa alla classifica grazie al 4-1 sull’Alaves e al contemporaneo (e sfortunato) pareggio del Real Madrid con l’Athletic Bilbao. L’Atletico Madrid, da parte sua, sembra esser guarito dalla pareggite che lo affliggeva (due vittorie consecutive) ma ha ancora un bel po’ di problemi offensivi da risolvere urgentemente sul mercato. Proviamo ad analizzare i possibili movimenti dei top club spagnoli per l’imminente sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Barcellona: in due ai saluti, ma non sono Vidal e Rakitic

BARCELLONA – Il Barça ha promesso un mese d’immobilismo nel calciomercato. Nella Ciudad Condal non si attendono colpi in entrata, né uscite di rilievo. Addio ai sogni Rakitic e Vidal per le italiane, quindi? Probabilmente: fonti vicine alla dirigenza definiscono così il futuro dei due centrocampisti. Il destino del croato è cambiato radicalmente, e grazie all’infortunio di Arthur, Valverde si è ri-accorto del suo talento ed ora ha chiesto al club di tenerselo, come ha sempre fatto per Arturo Vidal, reputato un elemento fondamentale anche se raramente titolare. Dovrebbero partire, ma solo in prestito, Aleñá e Todibo: il Barcellona crede nella crescita di entrambi e cerca una soluzione che dia loro minuti sino al termine della stagione.

Calciomercato Real Madrid, possibili due operazioni in uscita

REAL MADRID – Zinedine Zidane ha chiuso in maniera netta all’acquisto di un attaccante. “Non lo vedo necessario”, ha affermato il francese, che reputa la sua rosa già altamente competitiva (come dargli torto?): l’esplosione del talento di Valverde ha addirittura messo in secondo piano il sogno Pogba. In teoria, non dovrebbero esserci movimenti rilevanti, salvo sorprese nelle uscite, che al momento non sono previste, tranne in due casi. I blancos vogliono piazzare Mariano (in passato obiettivo di Roma e Milan: costa 20 milioni) con qualsiasi formula, e il 20enne Brahim in prestito.

Calciomercato Atletico Madrid, sogno Cavani: i dettagli

ATLETICO MADRID - L'infortunio di Diego Costa, out almeno fino a febbraio, impone all'Atletico Madrid di acquistare quanto prima un attaccante d'esperienza e pronto all'uso. Il sogno ha un nome e un cognome: Edinson Cavani. I contatti vanno avanti da giorni, ma il limite salariale imposto dalla Liga per ora frena l'operazione. Il ds Berta deve riuscire a piazzare qualche cessione per far spazio all'ex Napoli, ormai fuori dal progetto del PSG, ma non basterebbe liberarsi di Saponjic. I colchoneros, infatti, per potersi permettere el Matador dovrebbero vendere anche Lemar, Vitolo, o un terzino destro tra Arias e Vrsaljko. Non è un’operazione semplicissima, quindi, ma al Wanda Metropolitano sono ottimisti: presto, Cavani sarà agli ordini di Simeone.

