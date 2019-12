Calciomercato, da Petagna a Cutrone: effetto domino in Serie A

CALCIOMERCATO PETAGNA ZAZA CUTRONE / Attaccante cercasi. Sarà un gennaio movimentato per i bomber italiani, con tanti club del nostro campionato a caccia di gol e calciatori pronti subito per la volata finale. A partire dalla Roma, che con Nikola Kalinic probabile partente sta cercando un vice-Dzeko importante e con le sue mosse può dare il via ad un grande effetto domino. Il nome più caldo per i dirigenti giallorossi, infatti, è quello di Andrea Petagna, leader della Spal seguito pure dall'Inter.

Un eventuale trasferimento di Petagna costringerebbe i ferraresi a cercare un altro centravanti, ed in tal senso si sono già registrati i primi contatti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' gli estensi in occasione dell'ultimo incrocio di campionato avrebbero chiesto al Torino informazioni su Simone Zaza, altro attaccante in aria di partenza a gennaio. Su di lui c'è pure il Sassuolo ed i granata sono ormai entrati nell'ordine di idee di sostituirlo. Con chi? L'ipotesi preferita, scrive il quotidiano torinese, è quel Patrick Cutrone che volato dal Milan al Wolverhampton non ha convinto e non è nei piani del tecnico Nuno Espirito Santo, il quale avrebbe già dato il via libera alla cessione. Il Torino c'è, dopo averlo corteggiato anche un anno fa, ma deve vedersela con la Fiorentina che ha estremamente bisogno di gol.

