CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JUVENTUS KULUSEVSKI DE LAURENTIIS / Dejan Kulusevski è una delle grandi sorprese del campionato. Il centrocampista svedese di origini macedoni di proprietà dell'Atalanta sta sorprendendo tutti con la maglia del Parma. Il ds del club emiliano, Daniele Faggiano, ha annunciato come il Parma abbia il coltello dalla parte del manico: "Resterà con noi fino a giugno, poi tornerà a Bergamo" ha dichiarato. Per Kulusevski non mancano infatti le pretendenti: c'è da tempo l'Inter, che sogna di portarlo a gennaio a Milano, ma il ragazzo piace pure alla Juventus e alle big inglesi.

Ora però sembra essersi inserita una nuova concorrente.

Calciomercato Napoli, pronto l'affondo per Kulusevski

Come rivelato da 'Repubblica', anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul gioiellino di proprietà dell'Atalanta e il presidente De Laurentiis starebbe lavorando per cercare di portarlo in azzurro già a gennaio. Il presidente partenopeo vorrebbe bruciare la concorrenza delle dirette avversarie e sarebbe pronto a mettere sul piatto subito 25 milioni di euro per cercare di regalare subito a Gattuso il giovane mancino svedese.

