CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese è un obiettivo molto concreto del Milan e nelle ultime ore si è parlato di un accordo già raggiunto con il Barcellona. Per arrivare a dama, mancherebbe solamente l'intesa con il calciatore. Nonostante lo scarso minutaggio ottenuto in blaugrana, il diciannovenne francese non disdegnerebbe affatto una permanenza in Catalogna, ma il suo punto di vista sta cambiando negli ultimi giorni. Un'altra notizia positiva per i rossoneri arriva oggi dalla Francia.

Secondo 'le10Sport.com', infatti, nonostante i contatti avanzati traper una cessione a titolo definitivo con percentuale su una futura rivendita o diritto di riacquisto, il calciatore avrebbe già rifiutato l'ipotesi monegasca. Una concorrente in meno, dunque, per la dirigenza milanista che attende buone nuove anche sul fronte

