CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT RRAHMANI / Procede bene la doppia trattativa che il Napoli sta provando ad imbastire con il Verona. Stando a quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani si trasferiranno in azzurro a giugno per un totale di 30 milioni di euro più un paio di bonus.

Una mossa che consentirebbe ai partenopei di trovare già due rinforzi per l'estate e a Juric di tenere intatto il suo organico.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, pronto il doppio colpo

Secondo la rosea, l'operazione è nata in tandem ma se dovessero emergere difficoltà non è escluso che si possano scindere l'una dall'altra. Su Rrahmani in particolare ormai si viaggia abbastanza sereni con il calciatore che firmerà un quinquennale e Napoli e Verona che sono vicine. Un po’ diverso il discorso su Amrabat visto che qualcuno dei consiglieri vorrebbe prendere tempo per attendere magari qualche offerta migliore. In particolare l'Inter sempre a caccia di centrocampisti per il futuro. Al momento però gli azzurri restano in netto vantaggio con la truppa di Conte defilata.

