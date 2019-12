CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC AL-DUHAIL QATAR MANCHESTER UNITED SOLSKJAER - Mario Mandzukic continua ad agitare il mercato, in uscita, della Juventus.

Sotto contratto fino al 2021, il 33enne attaccante è fuori dal progetto di Maurizioe, nei giorni scorsi, è stato ad un passo dal trasferimento in, all'la stessa squadra di MehdiMa nella serata di ieri, vi abbiamo parlato di alcuni problemi che hanno frenato, almeno momentaneamente, la trattativa con il club qatariota . E potrebbe rientrare in corsa, così, il. È questo quello che si augura Paul, ex giocatore dei 'Red Devils', che ha consigliato vivamente l'acquisto del croato al manager Ole Gunnar: "A breve termine, può essere un ottimo innesto - le sue parole a 'Express Sport' - È aggressivo, fa salire la squadra, tiene la palla, ma devi anche creare gioco per lui. Ha avuto una grande carriera e giocato con grandi club, quindi per me sarebbe un buon acquisto".