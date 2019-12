CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC DATA / Riparte la caccia a Zlatan Ibrahimovic in casa Milan dopo il pesantissim KO di Bergamo contro l'Atalanta. Il gigante svedese, inseguito senza sosta nelle ultime settimane non ha ancora preso la decisione definitiva sul suo futuro e i rossoneri attendono speranzosi.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' l’ ultima disfatta in campionato non ha scoraggiato il centravanti, ma al contrario può aver alimentato l’orgoglio del campione, una sensazione che la dirigenza ha percepito nei contatti diretti di queste ore.hanno inoltre parlato di nuovo con Ibrahimovic, senza la mediazione dell’agente Raiola lasciando immutata l'offerta economica ma confortando lo svedese sulla maggiore durata del contratto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, i rossoneri attendono Ibrahimovic

Secondo la rosea ci sarebbe stata quindi una vera e propria accelerazione decisa tanto che l'idea della dirigenza è quella di avere Ibrahimovic a Milanello già lunedì 30 gennaio, giorno in cui i giocatori torneranno ad allenarsi agli ordini di Pioli prima rompere nuovamente le righe a Capodanno. La nuova proposta per il centravanti ex Galaxy consisterebbe in un contratto fino a giugno con opzione, e quindi con la possibilità di prolungare la sua permanenza per un'altra stagione, fino al 2021.

Nello stesso giorno il Milan vorrebbe accogliere al centro sportivo anche Jean-Clair Todibo che nel caso festeggerebbe il compleanno proprio con i nuovi compagni. Ci sarebbe già l'intesa col Barça mentre va trovata quella col calciatore.

