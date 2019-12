UDINESE PUSSETTO RACING / Autore di un gol in campionato in casa della Juventus, Ignacio Pussetto non sta certamente vivendo una stagione da ricordare. L'attaccante argentino ha collezionato solamente 290 minuti complessivi e per questo sta considerando anche un addio all'Udinese per far rientro in patria.

Intervistato da 'Radio la Red', il presidente del Racing de Avellaneda, Victor, ha confermato l'esistenza di contatti concreti in vista di gennaio. "Pussetto vuole venire al Racing e questa è la cosa più importante, considerando che è stata una richiesta specifica dell'allenatore Beaccece. L'idea è che venga in prestito con diritto di riscatto".