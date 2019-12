CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA DE JONG - Matthijs de Ligt non vive il suo miglior momento da quando, nell'estate scorsa, è approdato alla Juventus. I ben 75 milioni di euro versati all'Ajax dal club bianconero per strapparlo alla folta concorrenza, non sembrano, per ora, essere stati un buon investimento. Il grave infortunio patito da capitan Giorgio Chiellini, ha costretto Maurizio Sarri a buttare subito il giovane olandese nella mischia, che ha patito il cambio di campionato. Nelle ultime partite, complice anche qualche leggero acciacco fisico, l'allenatore bianconero gli ha preferito Merih Demiral. Ma l'esclusione che ha fatto discutere è arrivata nella sfida valida per la Supercoppa Italiana di domenica scorsa, persa per 3-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi.

E dalla Spagna, nello specifico il giornale catalano 'Sport', scrive di ostracismo verso de Ligt.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Lazio, ancora fuori: ora de Ligt diventa un mistero

Il 20enne difensore centrale, vincitore del premio 'Golden Boy' nel 2018, è stato a lungo un obiettivo dei catalani, che volevano ricomporre la coppia olandese con il centrocampista de Jong. Quest'ultimo, si è subito inserito alla grande, conquistando la fiducia di Ernesto Valverde: la stessa situazione che avrebbe potuto vivere de Ligt "se avesse deciso di vestire la maglia del Barcellona". Il calciatore adesso avrà il tempo di recuperare energie psicofisiche in vista del ritorno in campo, previsto per il 6 gennaio, quando all'Allianz Stadium arriverà il sorprendente Cagliari di Rolando Maran, e dimostrare tutto il suo valore.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Paratici: "Per Mandzukic manca accordo definitivo. Esclusione de Ligt..."