JUVENTUS SARRI ALLEGRI SUPERCOPPA / In occasione della festa per i 100 anni del Figline Valdarno, squadra del paese in cui è cresciuto, ha preso la parola Maurizio Sarri, che come riportato da 'Sky Sport' ha raccontato anche un curioso aneddoto legato a Massimiliano Allegri: "Ricordo una volta Aglianese-Sangiovannese. L'allenatore dell'Aglianese era Allegri, quello della Sangiovannese ero io. Finì 0-0, nessun gol, nessun tiro in porta. A fine partita un amico ci disse: ‘Se siete due allenatori voi...' Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato.

Lo spirito è lo stesso, in campo sono sempre quel Sarri lì”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba a gennaio: spunta la novità

Juventus, a tutto Sarri: dal retroscena alla Lazio

Sarri ha quindi raccontato un altro simpatico aneddoto: "Un mese fa mi hanno chiamato a Nyon per una riunione con i migliori allenatori al mondo e al segretario della Juve ho detto: ‘Ma hanno chiamato me? Sei sicuro? Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità dell’evento, ma in realtà l’evento ce l’hai dentro. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche in finali internazionali”.

Infine due parole spese anche sulla Supercoppa persa contro la Lazio: "Siamo arrivati con poche energie e l'abbiamo pagato. La Lazio è in condizione psicofisica straordinaria. Bisogna pensare da Juve e pensare che dipende solo da noi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni: affare a un passo!

Juventus, la bomba dalla Spagna: Ronaldo e Sergio Ramos di nuovo insieme!