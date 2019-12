CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA TONALI BERGE / Cercasi centrocampista in casa Napoli. L'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina ha portato una ventata di novità ed entusiasmo oltre che la prima vittoria in campionato dopo due mesi di astinenza. Il neo tecnico azzurro ha inoltre impostato la sua squadra cambiando modulo e tornando ad un 4-3-3 di sarriana memoria che necessita però di innesti urgenti, soprattutto a centrocampo. Ai partenopei manca infatti un regista di ruolo in grado di dettare i tempi e giocare davanti alla difesa. Sono stati infatti poco redditizzi gli esperimenti legati a Fabian e Allan in quella zona di campo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, cinque nomi per la mediana: da Berge a Torreira e Tonali

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ipotizza addirittura cinque nomi per coprire il buco presente a centrocampo nella rosa di Gattuso.

Il primo nome sulla lista è sempre quello di Lucasper il quale il Napoli vorrebbe impostare un discorso in prestito per poi ragionare a giugno sul da farsi. Gamba e dinamismo con caratteristiche differenti da un regista canonico invece perdel Celta Vigo, mentre per quanto riguarda Berge, osservato in Champions non spaventano ne il prezzo ne la concorrenza, ma andranno fatte accurate riflessioni dal punto di vista dell'esperienza. Tante pretendendi e richieste elevatissime invece quelle del Lille per il giovaneal centro di un intrigo internazionale con Tottenham e United.

Chiude il quadro Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia che Cellino valuta molto e che su di lui ha già gli occhi delle altre big italiane. Il 'nuovo Pirlo' è proprio il prototipo del giovane su cui De Laurentiis investirebbe volentieri ma il patron delle 'Rondinelle' non rinuncia ai propri gioielli a stagione in corso con una salvezza ancora da raggiungere. Una necessità che cozza con quelle del Napoli che ha bisogno di un regista nell'immediato.

