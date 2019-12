CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Dopo aver chiuso l'anno calcistico con la convincente vittoria contro il Genoa, l'Inter si prepara a vivere un calciomercato da protagonista, per accontentare le richieste di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di un esterno, di un centrocampista centrale e di un attaccante che sia in grado di far riposare Lukaku senza penalizzare troppo il tasso tecnico della squadra. Per quanto riguarda l'attacco, di recente si è parlato di un possibile scambio tra Politano e Llorente, ma il nome di Olivier Giroud è ancora presente sul taccuino di Ausilio e Marotta, allettati dal contratto in scadenza a giugno 2020.

Una situazione che, tuttavia, stuzzica anche altri club europei, soprattutto in Francia.

Calciomercato Inter, Vieira vuole Giroud

Se in passato si è parlato soprattutto del Marsiglia e della MLS, di recente le voci più insistenti hanno riguardato soprattutto il Bordeaux, ma quello girondino non è l'unico club di Ligue 1 ad essersi inserito nella corsa alla punta del Chelsea. Secondo 'le10Sport.com', infatti, anche il Nizza sarebbe fortemente interessato a Giroud. Su indicazione di Vieira, la dirigenza avrebbe già stabilito i primi contatti con i londinesi, ma la priorità del mancino 32enne resta quella di ricongiungersi con Antonio Conte in nerazzurro.