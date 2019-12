Il Barcellona torna alla carica: l'obiettivo è sempre Neymar!

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG - Il Barcellona torna alla carica per Neymar, o forse non ha mai mollato la presa. Dopo il clamoroso addio del 2017, col passaggio al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro, il brasiliano già l'estate scorsa è stato vicino al ritorno in Catalogna, ma l'operazione non è andata in porto.

Adesso, riporta il 'Mundo Deportivo', l'attaccante è tornato ad essere l'obiettivo numero uno per l'estate prossima. La clausola rescissoria potrebbe essere di 180 milioni di euro, dopo tre anni col Psg, che al momento appare concentrato soprattutto a blindare Kylian, nel mirino del. Dopo le vacanze di Natale, la dirigenza del Barça inizierà a pianificare l'operazione in vista della prossima stagione.