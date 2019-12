CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO JUVENTUS PSG / I problemi in casa Milan non finiscono proprio mai. Oltre ad una situazione di classifica terribile e ad una campagna acquisti estiva quasi integralmente bocciata si aggiunge anche il nodo legato al futuro di Gigio Donnarumma, non più così certo di restare in rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nodo Donnarumma: Juventus e PSG alla finestra

Stando a quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' a Donnarumma, che ha il contratto in scadenza 2021, è stato già sottoposto un possibile rinnovo con ritocco di circa un milione sui sei già percepiti in questo momento.

Risposta però fredda dal giovane portiere rossonero che sta riflettendo seriamente circa la possibilità di lasciare Milano. Sulle sue tracce, senza escludere ildi Leonardo, resta anche lache da sempre lo apprezza e che nel caso ce ne fosse l'occasione potrebbe decidere di affondare. Il tutto a prescindere dai discorsi relativi al rinnovo di. I prossimi mesi in tal senso saranno fondamentali per sciogliere il nodo rinnovo di Donnarumma che altrimenti dovrà essere ceduto in estate ad un anno dalla scadenza e quindi a condizioni meno favorevoli.

