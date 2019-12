CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN PAREDES PSG / La Juventus è pronta a tuffarsi a capofitto sul calciomercato di gennaio. Tra le priorità dei bianconeri anche quella di sfoltire la rosa di Sarri, cedendo gli elementi che hanno trovato poco spazio fin qui. Tra questi c'è anche Emre Can, separato in casa sin dall'esclusione dalla lista Champions di inizio stagione.

Secondo quanto sottolineato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' le piste per il tedesco erano due: il Barcellona e il Paris Saint Germain. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatto col PSG: maxi affare più vicino

Calciomercato Juventus, scambio tra Emre Can e Paredes

Il Barcellona sembrava interessato al classe 1994 tedesco in un eventuale scambio con Ivan Rakitic. Un'ipotesi frenata dalla Juventus sia per la differenza di età evidente tra i due calciatori che per l'ingaggio alto del regista croato. Ecco quindi che ha ripreso quota un possibile scambio con il PSG tra Emre Can e Leandro Paredes, lì dove sia a livello di stipendio che di età i conti tornano molto di più. Resta però da capire la volontà del tecnico Tuchel che proprio nelle ultime tre partite si è affidato con continuità al regista argentino che è sul taccuino di Paratici sin dalla sua esperienza alla Roma, prima dell'approdo allo Zenit nel 2017. Sarri inoltre nel passato mercato invernale lo aveva richiesto alla dirigenza del Chelsea senza successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni: affare a un passo!

Juventus, la bomba dalla Spagna: Ronaldo e Sergio Ramos di nuovo insieme!