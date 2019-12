CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI / L'Inter fa partire lo sprint: Marotta rompe gli indugi e prova ad accelerare per assicurare a Conte i rinforzi necessari per proseguire al lunga corsa scudetto con la Juventus. Lunga come la trattativa per Arturo Vidal che è diventata ormai un gioco di nervi: i nerazzurri hanno messo il cileno in cima alla lista dei desideri e da Suning è arrivato il via libera all'acquisto a titolo definitivo.

Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', l'offerta da recapitare al Barcellona è di 12 milioni di euro con i blaugrana che invece vorrebbero il doppio e Valverde che ritiene il cileno fondamentale per la sua squadra. All'inizio del nuovo anno potrebbero esserci novità importanti, anche considerando la necessità dei catalani di ridurre il deficit di oltre 150 milioni di euro.

Calciomercato Inter, per Kulusevski spunta Politano

La pista Vidal non esclude quella Kulusevski con Conte che abbraccerebbe volentieri subito lo svedese, soprattutto se dovesse partire Politano (Fiorentina su di lui e anche possibile scambio con il Napoli con Llorente). Proprio l'ex Sassuolo potrebbe finire nell'operazione con l'Atalanta: i bergamaschi valutano il 19enne ora in forza al Parma 40 milioni di euro, l'Inter si è spinta fino a 35 e l'accordo potrebbe essere trovato inserendo anche Politano nell'affare: da capire però la valutazione del calciatore e da trovare poi il modo di risarcire il Parma che, in caso di classifica buonissima e qualche contropartita, potrebbe anche dare il benestare all'addio a gennaio.

