CALCIOMERCATO MILAN INTER MATIC / Centrocampo in fermento sia in casa Inter che Milan. Le dirigenze rosso-nerazzure puntano a rinforzare la mediana regalando a Conte e Pioli le pedine giuste per raggiungere i rispettivi traguardi. Con l'avvento del mercato di gennaio potrebbe scatenarsi anche un vero e proprio 'derby' in fase di campagna acquisti con protagonista il centrocampista serbo del Manchester United, Nemanja Matic, accostato ad entrambi i club.

Il roccioso centrocampista è sempre più ai margini del progetto dei 'Red Devils' e la cessione in inverno non è affatto da escludere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Matic vuole l'Inter: le sue parole su Conte e la Serie A

Calciomercato Milan e Inter, via libera per la cessione di Matic

Stando a quanto sottolineato dal 'Daily Star' sia Nemanja Matic che Marcos Rojo, sarebbero stati avvisati circa la possibilità di lasciare già a gennaio lo United. Entrambi al di sotto delle aspettative sia di impiego che di rendimento sarebbero diventati un'eccedenza secondo il vicepresidente esecutivo Ed Woodward che è pronto a venderli al miglior offerente. Oltre alle italiane, almeno due club di Premier sarebbero interessati al centrocampista serbo che solo due volte è partito da titolare in stagione. Un vero e proprio declino dall'esonero di Mourinho con Solskjaer che non lo ritiene centrale nel suo progetto tattico preferendogli spesso anche il giovane McTominay.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic: arriva la decisione

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Valverde 'trattiene' Todibo: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: offerto un difensore uruguaiano