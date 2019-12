Calciomercato Siviglia, novità sul futuro di Banega

CALCIOMERCATO SIVIGLIA FUTURO BANEGA/ Con la maglia del Siviglia Ever Banega, centrocampista argentino con un passato anche con la maglia dell'Inter nella stagione 2016/2017, si è espresso al meglio nella sua carriera. L'ex giocatore anche del Valencia sembrava vicino all'addio al club andaluso al termine della stagione, ma ora le cose sarebbero cambiate.

Stando a quanto riportato da 'Estadio Deportivo' infatti, Ever Banega dovrebbe incontrare nei prossimi giorni la società per discutere il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2020.

