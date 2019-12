CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER REAL MADRID MANCHESTER UNITED ERIKSEN / Sfida totale tra Juventus e Inter, che si contenderanno fino alla fine lo scudetto. Bianconeri e nerazzurri chiudono il 2019 appaiati in vetta e proveranno a superarsi fino all'ultima giornata, il duello si sposta anche sul mercato dove già da gennaio ci sono tanti giocatori contesi tra Paratici e Marotta.

Calciomercato Juventus e Inter, rischio beffa per Eriksen

Anche Christian Eriksen è nel mirino delle due contendenti.

Il danese non vuole rinnovare con ile dunque entro giugno dirà addio agli Spurs. In estate potrebbe rappresentare un'occasione a parametro zero, ma gli inglesi potrebbero anche acconsentire a una cessione a gennaio per monetizzare. In tal senso, secondo 'As', la minaccia principale per le italiane è rappresentata dache sembrano intenzionate a presentare un'offerta per strapparlo subito ai londinesi. Sia per la Juve che per l'Inter, dunque, c'è da fare presto per non subire una vera e propria beffa.

