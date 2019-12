CALCIOMERCATO GENOA NICOLA BALLARDINI ANDREAZZOLI THIAGO MOTTA/ Continua il casting in panchina per il Genoa di Enrico Preziosi. Il Grifone è in piena crisi e Thiago Motta, tecnico arrivato al posto di Aurelio Andreazzoli, sembra vicino all'esonero. Nelle ultime ore è circolato molto il nome di Davide Ballardini, ex della società ligure, ma alcuni precedenti fra l'allenatore ed il patron Preziosi avrebbero rallentato la trattativa.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Genoa, l'ex su Thiago Motta: "Scommessa persa"

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', un altro ex sarebbe rientrato nella corsa per il post Thiago Motta. Si tratta di Davide Nicola, precedentemente alla guida di Udinese e Crotone. In ogni caso, Preziosi dovrebbe prendere una decisione entro la giornata di domani.