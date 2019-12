CALCIOMERCATO LIGA ADVINCULA TORINO ATALANTA/ Luis Advincula, terzino destro peruviano di proprietà del Rayo Vallecano, potrebbe approdare in Serie A nell'imminente sessione di calciomercato invernale.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', gli agenti del giocatore sudamericano sarebbero al lavoro per portare il classe 1990 in Italia, in particolare avrebbero offerto il velocissimo laterale al Torino di Waltered all'Atalanta di Gian Piero. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Advincula ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma il suo valore effettivo si aggira intorno ai 2 e il suo entourage è attualmente al lavoro per liberare l'originario di Chincha Alta ad un prezzo modico.