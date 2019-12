CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY CANCELO VALENCIA / L'avventura di Joao Cancelo al Manchester City finora non è stata delle migliori, anzi. Il laterale destro portoghese, che gli inglesi hanno acquistato dalla Juventus nell'ambito dell'operazione Danilo, non è certo un intoccabile per Guardiola.

Il tecnico catalano, nonostante lo abbia utilizzato poco in Premier, lo ritiene comunque un elemento valido, ma in Spagna si parla di una sua partenza nel mercato di gennaio. Secondo 'As', il proprietario del, Peter, starebbe prendendo informazioni sulla possibilità di un prestito fino a giugno. Ci sarebbe già l'ok del giocatore, che gradirebbe un ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Gli spagnoli, in ogni caso, seguono anche altre piste per la fascia destra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, offerta per Florenzi dalla Spagna