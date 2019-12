Inter, Gabigol-Flamengo: indizio social dopo il Mondiale per club

INTER GABIGOL FLAMENGO/ Una brutta giornata quella di ieri per il Flamengo di Jorge Jesus che, nei tempi supplementari della finale del Mondiale per Club, ha mancato la vittoria a causa del gol di Roberto Firmino, centravanti brasiliano del Liverpool di Jurgen Klopp.

Il Flamengo vorrebbe riscattare il cartellino di Gabigol che, in questa stagione, ha brillato trascinando i rubronegros al trionfo nel campionato brasiliano e nella Copa Libertadores. Il classe 1996, con un post Instagram, ha voluto ribadire il suo amore per la società carioca dopo la cocente sconfitta: "Un anno speciale. Totalmente orgoglioso di questa squadra e questo grandissimo tifo. Grazie Signore per quest'annata che resterà per sempre nei nostri cuori. Una volta al Flamengo, al Flamengo fino alla morte".