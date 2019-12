CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO SERGIO RAMOS REAL MADRID PSG - La sconfitta contro la Lazio nella sfida valida per la conquista della Supercoppa Italiana, brucia ancora in casa Juventus. La squadra di Maurizio Sarri è stata battuta nettamente dai biancocelesti di Simone Inzaghi con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, di Dybala il momentaneo pareggio. Adesso spazio alla sosta e al riposo in vista della ripresa, prevista per lunedì 6 gennaio, quando all'Allianz Stadium arriverà il sorprendente Cagliari di Rolando Maran. Ma, nel frattempo, continuano ad impazzare le voci di calciomercato, per gennaio e giugno.

In particolare, dalla Spagna continuano a parlare di un probabile addio dia giugno, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, da Buffon a Pjanic: quanti messaggi dopo il gol di Ronaldo!

LEGGI ANCHE>>>Juventus, destinazione in Serie A per Pjaca: i dettagli

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Sergio Ramos insieme!

Il portoghese non ha iniziato la stagione come d'abitudine, ma adesso pare aver ritrovato la forma migliore. Nonostante tutto, come detto, le indiscrezioni su un addio a giugno alla Juventus continuano ad impazzare. L'ultima, che arriva da 'Don Balon', vede il ricongiungimento di Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Insieme al Real Madrid dal 2008 al 2018, i due potrebbero ritrovarsi insieme nella prossima annata. La destinazione comune potrebbe essere il Paris Saint-Germain: il 33enne difensore e capitano dei 'Blancos', già nella scorsa estate sembrava destinato a partire. In caso di addio di Neymar o Mbappe, infatti, i parigini sarebbero pronti a fiondarsi sul 34enne fuoriclasse portoghese; stessa cosa per Ramos, in caso di addio di Marquinhos, accostato proprio alla Juventus nei giorni scorsi. Una suggestione che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, dalla Germania: decisione clamorosa di Haaland

LEGGI ANCHE>>>Juventus, sorpresa dall'Argentina: affare da 20 milioni