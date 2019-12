JUVENTUS LAZIO GIUDICE SPORTIVO NEDVED PARATICI / Supercoppa amara per la Juventus, battuta 3-1 dalla Lazio a Riad e che non è riuscita a conquistare il primo trofeo dell'era Sarri. Bianconeri poco lucidi e che nel finale hanno perso anche la testa, come prova l'espulsione di Bentancur.

Oltre alla pesante squalifica per lo stesso centrocampista uruguaiano, il Giudice Sportivo tra i bianconeri ha punito anche il vicepresidente Pavele il CFO Fabio. I due sono stati multati di 5mila euro a testa, come si apprende dal comunicato, "per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale". Il ko e l'arbitraggio dinon sono decisamente andati giù ai campioni d'Italia.

