CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA VERONA / Il principale obiettivo del calciomercato invernale della Juventus sarà quello di sfoltire una rosa al momento ricca di esuberi. Dopo aver quasi definito la cessione di Mandzukic, Paratici e il suo staff potranno ora concentrarsi sulle situazioni dei vari Perin, Rugani, Emre Can e Pjaca.

Proprio il croato resta in cima alla lista dei partenti e nelle ultime ore è spuntata una nuova possibile destinazione in Serie A.

Secondo quanto riportato da 'hellasnews.it', il Verona starebbe pensando al 24enne per rinforzare l'attacco. La Juventus sembra disposta a cedere l'esterno in prestito, ma per accontentare Juric la società gialloblu sarà comunque costretta a fare uno sforzo dal punto di vista economico, considerando l'importante ingaggio del giocatore. Sono settimane decisive per il futuro di Marko Pjaca.

