JUVENTUS BENTANCUR SQUALIFICA / Stangata per Rodrigo Bentancur dopo l'espulsione rimediata nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Riad contro la Lazio. Il Giudice sportivo ha squalificato per 3 giornate il centrocampista uruguaiano della Juventus, all'indomani del match perso per 3-1 contro la formazione di Simone Inzaghi. Bentancur, oltre alla sfida con il Cagliari al rientro dopo la sosta natalizia, salterà anche le successive due partite di campionato con Roma e Parma.

L'ex Boca Juniors, dopo l'esclusione e il doppio giallo per l'intervento su Parolo, aveva a lungo protestato nel convulso finale di gara prima con l'arbitro Calvarese e poi con il quarto uomo. "Bentancur si è avvicinato faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale e proferito nei confronti delle stesso un'espressione volgare ed insultante", si legge nel comunicato.

Per Bentancur anche 10 mila euro di ammenda. Una giornata di stop invece per i lazialiche, ammoniti, erano in diffida nell'incontro con la Juve. I due centrocampisti salteranno la gara con il. In riferimento all'ultimo turno di Serie A squalificati per un turno(Cagliari),(Torino),(Lecce) e(Parma). Un turno e ammenda di 10 mila euro per l'allenatore del Brescia

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lazio, Bentancur espulso: reazione nervosa

Supercoppa, Juve-Lazio 1-3: Luis Alberto-Lulic-Cataldi, festa biancoceleste