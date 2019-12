INTER NAPOLI SOUMARE TOTTENHAM / Si accende la trattativa per Boubakary Soumaré, 20enne centrocampista del Lille: come riferisce 'L'Equipe', il Tottenham sarebbe pronto a fare sul serio presentando un'offerta da 58 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.

Una proposta che metterebbe fuori gioco, le due italiane accostate al franco-senegalese che in stagione ha collezionato 23 presenze saltando soltanto due gare di cui una per squalifica.

Soumare ha appena rinnovato il suo contratto, precedentemente in scadenza nel 2020: il suo nome era stato accostato sia agli azzurri di Gattuso che all'Inter di Conte, due squadre che a gennaio hanno in programma interventi sul mercato per rinforzare il centrocampo. Per entrambe però il centrocampista potrebbe sfumare: Mourinho lo ha messo tra le sue preferenze e il Tottenham è pronto alla super offerta.

