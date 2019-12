CALCIOMERCATO JUVENTUS ANDRADA / Esteban Andrada per la Juventus: dall'Argentina arriva la voce di un in interessamento del club bianconero per il 28enne portiere del Boca Juniors.

Un interesse non solitario, perché l'estremo difensore anche dell'Albiceleste ha attirato l'attenzione anche di altri due club europei:

Secondo quanto riferisce 'tycsports.com', le tre società del Vecchio Continente sarebbero pronte a pagare anche la clausola da oltre 20 milioni di euro inserita nel contratto del portiere, in scadenza nel 2022. Un affare che i bianconeri vorrebbero fare in vista del ritiro di Buffon, mentre i 'Colchoneros' si starebbero preparando all'eventuale addio di Oblak.

